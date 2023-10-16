بتخفيضات تصل إلى 40 %.. محافظ مطروح يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الإثنين، عدد من منافذ بيع السلع الغذائية والمحالّ والسلاسل التجارية بنطاق مدينة مرسى مطروح المشاركة في تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.



واطمئن محافظ مطروح خلال الجولة، من توافر كافة السلع الأساسية يرافقه المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح وجمال حماد عضو الغرفة التجارية وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح بالأسعار المخفضة المعلن عنها بنسبة تخفيض من ١٥ إلى ٤٠ %.

كما استفسر محافظ مطروح، من المواطنين عن مدى الرضا عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق... مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها، موجها بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، مشدد ا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.