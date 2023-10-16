إحالة معلمين في مطروح إلى التحقيق

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة لعدد من المدارس لمتابعة مسار العملية التعليمية.

تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس ابو مرزوق للتعليم الأساسي وعمر بن الخطاب للتعليم المجتمعي وبراني الصناعية بنين وبراني التجارية بنين والثورة للتعليم الأساسي. لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية .

وتفقد وكيل الوزارة الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة حيث لاحظ وكيل الوزارة عدم جاهزية معمل مناهل المعرفة بالمدرسة الصناعية موجها إدارة المدرسة بمخاطبة مركز التطوير التكنولوجي من خلال إدارة براني لتجهيز المعمل كذلك تم رصد عدم انضباط معلمي أبو مرزوق للتعليم الأساسي موجهاً عبدالوهاب بكار مدير الإدارة بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع وقيام قسم المتابعة والتقويم بالدور المنوط به لضبط مسار العمل بكافة مدارس براني مؤكداً أن الطلاب مسؤوليتنا جميعا و أمانه في أعناقنا يجب المحافظة عليها .

وأشاد وكيل الوزارة بانضباط مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم المجتمعي وارتفاع مستوي الطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب مقدماً الشكر لمعلمتي المدرسة تقديراً للاخلاص والتفاني في العمل

و شدد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانيه مستمرة حتى يعود الانضباط و الاستقرار فى العملية التعليمية بكلفة مدارس المحافظة وموجهاً كافة القيادات برفع شعار "معا لعودة الانضباط"



و فى نهايه الزيارة قرر وكيل الوزارة إحالة معلمى مدارس ابو مرزوق وبراني الصناعية والتجارية والثورة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية .