رفع كفاءة أشجار نخيل الزينة واستمرار حملات النظافة بمرسى مطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح حملات النظافة العامة، بنطاق المدينة تحت إشراف نواب رئيس المدينة على مدار اليوم تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حملات النظافة العامة والتشجير بنطاق المدينة.



كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال التشجير ورفع كفاءة نخيل الزينة ضمن جهود إدارة التشجير اليومية.



تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده منطقه ك4 لمتابعة الآثار السلبية.

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح تمهيد الشوارع ووضع طبقة أساس بمنطقه ك4 لحين إدراجها بخطة الرصف للمناطق المتضررة من السيول ولسهولة حركة المواطنين تحت إشراف إدارة التخطيط وقسم المشروعات بالإدارة الهندسية.