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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحافة المدرسية بمطروح تحقق المركزين الثاني والخامس بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح حصول الطالبة جويا مايكل جميل عياد بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الصحفي للمرحلة الثانوية كذلك حصول الطالبة ملك حسام حسني الرشيدي الروضة الإعدادية على المركز الخامس جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطالبتين والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا متمنيا مزيدا من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.
كذلك تقدم وكيل تعليم مطروح بالتهنئة لتوجيه عام التربية الفنية بعد تحقيق مركز تنمية القدرات والموهوبين المركز الخامس جمهوريا في مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني خلال النشاط الصيفي مقدما الشكر لطاقم العمل من موجهين ومعلمين ومعلمات.

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات 
وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات 
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