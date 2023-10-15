وكيل تعليم مطروح يحيل جميع العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق لعدم الانضباط

في جولة مفاجئة..

أحال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جميع العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم وعدم الانضباط الإداري، كذلك إحالة 4 معلمين بجميمة الابتدائية لجهات التحقيق للإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدرستي جميمة الإعدادية المشتركة وجميمة الابتدائية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية شرق المحافظة.

وأكد شحاتة مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة بجميع الإدارات التعليمية، خاصة بمدارس القرى الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بها.

وأوضح أنه على جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب ومحتوى تعليمي متطور يساهم في تنشئة جيل واع مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة قادر على تحمل المسئولية والنهوض بوطننا الغالي مصر.