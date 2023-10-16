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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 18 من العاملين بديوان مديرية تعليم مطروح للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال الجولة

أحال  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال جولة مفاجئة صباح اليوم الاثنين  بديوان عام المديرية  ١٨ من العاملين بالاقسام الإدارية والإدارات النوعية لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق وبدون سابق انذار مما يؤثر علي مسار العمل .

وكيل تعليم مطروح يحيل جميع العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق لعدم الانضباط

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كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد قام بجولة مفاجئة بديوان عام المديرية حيث لاحظ غياب عدد من الموظفين وعلى الفور قرر إحالة العاملين المتغيبين عن العمل لجهات التحقيق لعدم الانضباط الإداري موجها القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية بتفعيل شعار ( معا لعودة الانضباط) داخل المؤسسات التربوية بكافة أرجاء المحافظة لضمان تقديم الخدمة المتميزة للجمهور وبما يساهم بتحقيق عملية تعليمية يسودها الجدية والالتزام بمدارس مطروح .

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