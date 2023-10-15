صحة مطروح تعلن بدء التحاق الطلبة الجدد وتحدد آخر موعد للانتظام بسيوة للتمريض

أعلنت مديرية الصحة بمطروح موعد تقديم أصول الأوراق الخاصة بالطلبة الجدد المتقدمين للعام الدراسي 2023-2024 للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الصحة بمطروح.



وأوضحت مديرية الصحة بمطروح أنه على أولياء أمور الطلبة والطلبة الذين حضروا (كل الاختبارات والقومسيون الطبي) التوجه إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها (مدرسة سيوة للتمريض )

لتقديم أصول أوراق الملف الخاص بالطالب والتي تم تقديم صورة منه عند التقديم سابقا. وذلك في الفترة من الإثنين الموافق 16-10-2023 إلى الخميس الموافق 19-10-2023

وإيصال دفع المصروفات عن طريق الفيزا.

وحذرت مديرية الصحة أنه في حالة عدم تسليم الأوراق في الفترة المحددة يتم استبعاد المتقدم من قوائم القبول مع العلم أنه تحدد موعد انتظام الدراسة بالمدرسة من يوم الأحد الموافق 22-10-2023.