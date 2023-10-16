محافظ مطروح يفتتح معرض بيع السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل إلى 30%

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض بيع السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠ % والذي إقامته الغرفة التجارية بمطروح بحضور مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح وعدد من أعضاء الغرفة لبيع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن أعمال المبادرة بالمحافظة مع الدفع بقوافل إلى القرى والتجمعات الصحراوية.



وتفقد محافظ مطروح المعرض للتأكد من أسعار السلع وجودتها لضمان وصول سلعة مميزة للمواطنين.



من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15ل 25 % وهي سلع "السكر" والزيت "والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، اعتبارا من السبت الماضي 14 أكتوبر في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.