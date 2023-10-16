مطروح .. مصرع الأم وإصابة الزوج والابن في حادث انقلاب سيارة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب الزوج والابن، في حادث انقلاب سيارة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.



تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح أخطارا بتعرض سيارة للانقلاب بالكيلو 45 طريق مطروح إسكندرية أمام قرية رأس الحكمة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي أخطارا بوصول جثة هامدة باسم أمینة ا. ع 45 سنة كما استقبلت المستشفى 2 مصاب الزوج السيد ف. ع 47 سنة والابن عبد الرحمن ا. ف 15 سنة، ويعانون من سحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.