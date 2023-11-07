مدير تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلما للتحقيق

لعدم تسليم الكتب والإهمال..

قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة البحرية الصناعية بنين، والتي تعمل فترة مسائية بحضور السيد توفيق، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وتفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، مؤكدا استمرار رفع شعار “معا للانضباط” بالمؤسسات التعليمية من خلال مواصلة القيام بالجولات الميدانية المفاجئة بجميع أرجاء المحافظة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

وشدد خلال جولته على تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومطابقته بحصة التغذية المدرسية المقررة لطلاب المدارس.

ولاحظ وكيل تعليم مطروح خلال الزيارة عدم قيام المسئول الإداري بمدرسة النجيلة الصناعية بصرف الكتب للطلاب، كما لاحظ وجود كراسات امتحانات داخل مخزن المدرسة وعدم إرجاعها لمخازن الإدارة، ما يعد إهدارا للمال العام.

وعلى الفور، قرر إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.