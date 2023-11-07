عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لعدم تسليم الكتب والإهمال..

مدير تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلما للتحقيق

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال جولة بمدرسة النجيلة

قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

"عمل مطروح" تجري تدريبا واقعيا علي خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى للأطفال

بعد رفع أسعار البنزين.. لا زيادة في تعريفة الركوب بمطروح


جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة البحرية الصناعية بنين، والتي تعمل فترة مسائية بحضور السيد توفيق، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وتفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، مؤكدا استمرار رفع شعار “معا للانضباط” بالمؤسسات التعليمية من خلال مواصلة القيام بالجولات الميدانية المفاجئة بجميع أرجاء المحافظة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.

وشدد خلال جولته على تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومطابقته بحصة التغذية المدرسية المقررة لطلاب المدارس.

ولاحظ وكيل تعليم مطروح خلال الزيارة عدم قيام المسئول الإداري بمدرسة النجيلة الصناعية بصرف الكتب للطلاب، كما لاحظ وجود كراسات امتحانات داخل مخزن المدرسة وعدم إرجاعها لمخازن الإدارة، ما يعد إهدارا للمال العام.

وعلى الفور، قرر إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

ترشيحاتنا

اليابان في صف أمريكا.. بلينكن يحشد دول السبع وراءه بشأن غزة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

4 مشاهد تؤكد حدوث انفلات معركة كبرى بالمنطقة..هل من عاقل يوقف الكارثة؟

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد

سي إن إن: العالم ينقلب على إسرائيل لحربها على غزة وقتلها الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

فيديو

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ