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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل مطروح" تجري تدريبا واقعيا علي خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى للأطفال

صدى البلد

قامت مديرية العمل بمحافظة مطروح  بإجراء تدريب واقعى على خطة إخلاء للطوارئ بمستشفى الأطفال بمطروح ؛ وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية (غرفة الطوارىء ) ، وإدارة الحماية المدنية ، والاسعاف ، وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ،وأيضاً إجراء عدد من السيناريوهات من خطط الإخلاء للمستشفى مثل إخلاء الطوارىء ، وإخلاء الحضانات ، وإخلاء عزل كورونا ، وإخلاء الأدوار (المرضى والمرافقين) وذلك خلال وقت قياسى .                                                       وقالت المديرية : إنه تم تنفيذ خطة الاخلاء لصور كثيرة من الأخطارمثل الحرائق والتدريب على المكافحة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية .  

 يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتفعيل دور أجهزة المديريات التابعة فى القيام بمهامها فى هذا الشأن ، وتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين بمختلف القطاعات خاصة فى المنشآت كثيفة العمالة،  لتوفير الحماية اللازمة من مخطار بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختلفة .

واوضح عاطف درويش مدير المديرية ، انه شهد فعاليات التدريب المهندس مصطفى جابر عبدالعال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح  ، ومشيراً إلى انه جرى  مراجعة الإجراءات الاحترازية للمستشفى والتأكيد على دور مكافحة العدوى داخل المستشفيات ، مع التأكيد على أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمترددين والمنشآت وكذلك فى الحياة اليومية ، منوهاً إلى إستمرار المديرية فى تنفيذ خطتها نحو نشر ثقافة السلامة ومفهومها داخل كافة المنشأت فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها من المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالوزارة .

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