ارتفاع أعداد منافذ بيع السلع المخفضة للمواطنين في مطروح لـ 34

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشاركة عدد من المنافذ والمحالّ والسلاسل التجارية فى تنفيذ "مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بنطاق مدينة الضبعة بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ إلى ٣٠ % تحت اشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظة.

وأطمأن محافظ مطروح من المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح على توافر كافة السلع الاساسية مع مشاركة المزيد من السلاسل والمحال التجارية داخل المحافظة والتى وصلت إلى ٣٤ منفذا بمدن المحافظة في فعاليات المبادرة من ١١ إلى ١٨ سلعة أساسية فأكثر والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة. موجها بالمتابعة المستمرة مع الدفع بمزيد من القوافل إلى القري والتجمعات الصحراوية لتوفير احتياجاتهم من السلع الاساسية بأسعار مخفضة.



ووجه بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، مشدد ا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين

من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15ل 25 % وهي سلع" السكر "والزيت" والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز "، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.