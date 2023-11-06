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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح: معدات وسيارات المجلس مستعدة للتعامل مع الأزمات

مرسي مطروح تستعد
مرسي مطروح تستعد للازمات

شهد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسي مطروح لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة أى طوارئ بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة وقيادات مجلس المدينة .

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وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بأن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف علي مدي استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها ، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ ، لتكون علي أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار عبدالمجيد إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عملية الاصطفاف التي رفعت درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

وقد أشادت لجنة وزارة التنمية المحلية من استعداد وجاهزية معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح ، الدور الحيوي التي تقوم بيها في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والامطار بمعدلات عالية ، واستجابة سريعة لحالات الطوارئ .

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح، علي ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة جاهزية المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسي مطروح للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث .

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