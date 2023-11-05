خدمات طبية وتوعوية وتعليمية وترفيهية تقدمها مبادرة «أنت الحياة» في قرية الرويسات بمطروح

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمبادرة “أنت الحياة”، التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة على مدار الـ 3 أيام الماضية بقرية الرويسات بمدينة الحمام، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرى البعيدة والنائية وتوفير حياة كريمة لهم.



وقدم شعيب الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم تنفيذ المبادرة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة من مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطري والثقافة والتموين والغرفة التجارية ومحو الأمية بمطروح وغيرها.

وشملت المبادرة تنظيم قافلة طبية وأخرى بيطرية مع فحص الحالات الإنسانية وتنفيذ ندوات توعوية بمخاطر المخدرات وورش حرفية وندوات زراعية، ومسرح عرائس، وملتقى توظيف، فضلا عن الخدمات التموينية التي يتم تقديمها لأهالي القرية وقافلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة حياة كريمة وجميع المتطوعين والجهات التنفيذية المشاركة في إنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة وتوفير الخدمات والمساعدات إلى أقصى القرى والتجمعات لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا استمرار تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات لمثل تلك المبادرات الهادفة لخدمة أهالي المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الجليل خيرت، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أن المبادرة على مدار 3 أيام نجحت في تقديم الخدمات الطبية إلى 710 مستفيدين، مع إجراء الفحص الطبي لهم وصرف الأدوية بالمجان والعمل على تحويل عدد من الحالات المرضية الطارئة إلى أحد المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

كما تم خلال المبادرة صرف أدوية بيطرية لـ 6500 رأس ماعز وأغنام و400 طائر تربية منزلية "دواجن"، بالإضافة إلى تقديم الندوات التوعوية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان إلى 640 مستفيدا، وتقديم ندوات توعوية في مجال الزراعة إلى 120 مستفيدا.

وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ ورش حرفية من قبل وزارة الثقافة لـ 150 سيدة وفتاة، وإجراء امتحانات محو الأمية لـ 48 شخصا.

وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من الخدمات التموينية استفاد منها 230 مواطنا، موضحا أنه كذلك تم تنفيذ ملتقى توظيفي استفاد منه 50 شابا وفتاة، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات رياضية بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بمطروح لـ 250 شخصا، موضحا أنه على هامش المبادرة تم تنفيذ عدة فعاليات ترفيهية ومسرح للعرائس استفاد منها 1300 طفل.

خدمات متنوعة لمبادرة انت الحياة بقرية الرويسات