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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: مقترح بإنشاء مدرستين مصريتين يابانيتين جديدتين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال مسئولة المدارس اليبانية

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتجربة التعليم اليابانى مع الإقبال الكبير من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية من التعليم المتميز، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم اليابانى في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكى متميز يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع أكيموتو ميساكو الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية  بحضور النائب رزق جالى وعمرو شحاته وكيل وزاره التربيه والتعليم بمطروح ومدير المدرسة المصرية اليابانية بمطروح.

واشاد محافظ مطروح بوجود نموذج للتعليم الياباني مع الإقبال الكبير عليه ومدى احترام الثقافة اليابانية وحب التعليم، مشيرا إلى أنه من المقترح انشاء مدرستين مصريتين يابانيتين جديدتين أحدهما بالعلمين والأخرى بمرسي مطروح.

وأشادت ميساكو بما شهدته بالمدرسة من تنظيم وحسن تعاون بين المعلمين والطلاب واعتناء بهم، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ يوم التعليم اليابانى بالمدرسة ومتابعة أنشطة التوكاتسو.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح ضيفة المحافظة هدايا تذكارية لمشغولات يدوية تعبر عن الطابع البيئى والتراثي لمحافظة مطروح.

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