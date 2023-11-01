محافظ مطروح يتفقد قرية الزيات لحصر احتياجات مدرستها وتوفيرها بشكل عاجل

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح وعدد من التجمعات التابعة لها، استمرارا للجولات الميدانية لمتابعة توفير مزيد من الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية المزيد من احتياجاتهم.



وتفقد محافظ مطروح خلال جولته مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي بالقرية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وإهداء تلاميذ المدرسة حقائب وأدوات مدرسية كذلك الاطمئنان على مستوى الطلاب، موجها بأهمية التواصل والتفاعل ومناقشة الطلاب لمنحهم الثقة في التجاوب مع المعلم وتحقيق الفهم والإدراك.

وأشاد بالمدرسة المنشأة حديثا بدلا من مدرسة الفصل الواحد لاستيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة، كما تفقد محافظ مطروح معمل الحاسب الآلي والمكتبة والأنشطة وغيرها، مشيدا بما يتوفر بالمدرسة من إمكانات تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة.

كما وجه مدير المدرسة بحصر كافة احتياجات المدرسة لتوفيرها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية.

جدير بالذكر أن مدرسة القلب الكبير يأتي إنشائها في إطار توفير وإتاحة التعليم للمناطق النائية والمحرومة ودعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية وذلك التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية لتحقيق تنمية الإنسان والنهوض بمستواه التعليمي.

وأشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك على مساحة ٢٥٠٠ م٢ لتضم ١١ فصلا تعليميا لتضم أبناء التجمعات المحيطة منها عدد ٢ فصل لمرحلة الحضانة و ٦ فصول للمرحلة الابتدائية و ٣ فصول للمرحلة الإعدادية وتضم عددا من القاعات منها قاعة متعددة الأغراض ومعمل مطور وحاسب آلي والإنترنت ومكتبة وتجهيزات تكنولوجية والملاعب ومنطقة مخصصة لألعاب رياض الأطفال ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة ١٣ م٣ وخزان علوي ١٢ م٣.

وتخدم المدرسة أطفال قرية الزيات وعدد ١٥ نجعا محيطا، وهي منطقة محرومة من خدمات التعليم، وتتيح فرصا تعليمية لعدد ٤٥٠ طفلا وتتيح المدرسة فرص تعليمية للأطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأثاث لخدمة العملية التعليمية وبما يساعد على تقديم عملية التعلم بجودة عالية.