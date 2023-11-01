عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد قرية الزيات لحصر احتياجات مدرستها وتوفيرها بشكل عاجل

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الجولة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح وعدد من التجمعات التابعة لها، استمرارا للجولات الميدانية لمتابعة توفير مزيد من الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية المزيد من احتياجاتهم.

تعليم مطروح يحدد مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى


وتفقد محافظ مطروح خلال جولته مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي بالقرية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وإهداء تلاميذ المدرسة حقائب وأدوات مدرسية كذلك الاطمئنان على مستوى الطلاب، موجها بأهمية التواصل والتفاعل ومناقشة الطلاب لمنحهم الثقة في التجاوب مع المعلم وتحقيق الفهم والإدراك.

وأشاد بالمدرسة المنشأة حديثا بدلا من مدرسة الفصل الواحد لاستيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة، كما تفقد محافظ مطروح معمل الحاسب الآلي والمكتبة والأنشطة وغيرها، مشيدا بما يتوفر بالمدرسة من إمكانات تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة.

كما وجه مدير المدرسة بحصر كافة احتياجات المدرسة لتوفيرها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية.

جدير بالذكر أن مدرسة القلب الكبير يأتي إنشائها في إطار توفير وإتاحة التعليم للمناطق النائية والمحرومة ودعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية وذلك التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية لتحقيق تنمية الإنسان والنهوض بمستواه التعليمي.

 وأشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك على مساحة ٢٥٠٠ م٢ لتضم ١١ فصلا تعليميا لتضم أبناء التجمعات المحيطة منها عدد ٢ فصل لمرحلة الحضانة و ٦ فصول للمرحلة الابتدائية و ٣ فصول للمرحلة الإعدادية وتضم عددا من القاعات منها قاعة متعددة الأغراض ومعمل مطور وحاسب آلي والإنترنت ومكتبة وتجهيزات تكنولوجية والملاعب ومنطقة مخصصة لألعاب رياض الأطفال ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة ١٣ م٣ وخزان علوي ١٢ م٣.

وتخدم المدرسة أطفال قرية الزيات وعدد ١٥ نجعا محيطا، وهي منطقة محرومة من خدمات التعليم، وتتيح فرصا تعليمية لعدد ٤٥٠ طفلا وتتيح المدرسة فرص تعليمية للأطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأثاث لخدمة العملية التعليمية وبما يساعد على تقديم عملية التعلم بجودة عالية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

مجازر إسرائيلية.. نداء عاجل من حركة حماس للمجتمع الدولي

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

ترشيحاتنا

بنته مداريّة وشّها | ظهور صادم لـ محمد رمضان بقميص شبك .. شاهد

خصلة في الأنبياء من دعا بها تضاعف أجره .. احرص عليها

عواقب مروعة.. المنسق الأممي للإغاثة: القتال في غزة دخل مرحلة أشد هولا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي

الاستخبارات الكورية تكشف عن تحرك عاجل من كيم جونج أون لدعم فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

أموت معاه.. مقطع فيديو مؤثر لطفلة في احدي مستشفيات غزة لهذا السبب

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

احمي نفسك من الإصابة بالسرطان.. باتباع هذه النصائح العامة

فيديو

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ