أهالي مطروح: سيناء خط أحمر ونقف داعمين خلف القيادة السياسية بدعم فلسطين

أظهرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين التفاف جميع أبناء مصر عامة ومطروح خاصة حول قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأييد ودعم كبير لهذه القرارات مع اتخاذ الخطوات المناسبة في هذه القضية وضرورة دعم الرئيس لاستكمال خطوات التنمية.



صدى البلد التقت بعدد من أهالي مطروح لرصد ارائهم في الأحداث التي يشهدها العالم حاليا ولرئيهم في زيارة رئيس الوزراء لسيناء

أكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أننا نحن أبناء مطروح نعلن أننا نقف خلف قياداتنا السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته بدعم القضية الفلسطينية مضيفا أن توجيهات الرئيس السيسي بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدينة العريش خطوة كبيرة ورسالة قوية بأهمية سيناء ومكانتها في قلوب المصريين.

وأضاف النائب عيسى أبو تمر أن زيارة مدبولي لسيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت السيادة، والسيطرة المصرية ولا يستطيع أحد أن يقترب منها، مشيرا أن إقامة المؤتمر في العريش رسالة للشعب المصري أيضا أن سيناء محل اهتمام الدولة وقياداتها.

وأشار أننا مستعدون لنقدم أرواحنا فداء لكل شبر بمصر مضيفا أننا في محافظة مطروح نقف خلف القيادة السياسية وسنظل حراس مصر من بوابتها الغربية، وأن الجيش المصري هو جيش وطني عظيم وشريف حافظ على أمن وسلامة الوطن لعقود من الزمن، ولم يعتد يوم إنما كان صمام أمان لحماية مصر والمنطقة من مخططات ومؤامرات كانت تحاك لتدمير المنطقة.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح علي كلمة، رئيس الوزراء أنه ما من أسرة مصرية إلا وقد شارك منها أب أو أخ أو عم، أو ابن أخ، أو ابن عم، وخدم في قواتنا المسلحة، وبذل كل جهده وقدم روحه فداء للوطن.

ودعا أبو تمر بضرورة الوقوف خلف قيادتنا لاستكمال كافة المشروعات القومية والتنموية في مصر ومطروح عامة وسيناء خاصة والتي شهدت مشروعات كبيرة في ال10 أعوام الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، كما أوضح رئيس الوزراء.

وقال إن مطروح قلب وقالب مع الرئيس السيسي في جميع قراراته بشأن أحداث غزة مضيفا أننا كلنا نقف جنبا إلى جنب مع الرئيس المصري.

وأضاف أن سيناء خط أحمر لن نقبل بالمساس بها مضيفا أننا مستعدون لندافع عنه بأرواحنا وأنفسنا من أجل كل شبر بسيناء.

وأشار أن مصر يوجد بها أكثر من 9 ملايين شخص عربي وهم ضيوفنا مضيفا أننا لن نتنازل عن أرض سيناء أو أي شبر من الأراضي المصرية.