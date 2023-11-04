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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح.. تنفيذ مناورة إخلاء جزئي ناجحة بمستشفى الأطفال التخصصي بإشراف الحماية المدنية

المشاركين فى المناورة
المشاركين فى المناورة بمستشفى الاطفال

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي بمستشفى الأطفال التخصصي، صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف العقيد مصطفى مكاوي بإدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني.

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تم عمل إخلاء جزئي للمستشفى من العاملين والمرضى في زمن قياسي وأشاد جميع الحضور بواقعية المناورة وتنظيمها الجيد.


وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة وقت التدريب الفعلي بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح، بحضور الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال والدكتورة إيمان محمد مسؤل الحضانات والدكتور محمود على، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وزكية رشوان مدير إدارة التمريض ومحمد الطليمي مشرف طوارئ المديرية وداليا عبد اللطيف عضو المكتب الفني وعاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.


وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث مشيرا أن نجاح المناورة وتنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين وذلك بشهادة مسؤولي الدفاع المدني وهيئة الإسعاف والذين أبدوا إعجابهم بالدقة في تنفيذ المناورة وذلك بالنسبة للمناورات الذي تم تنفيذها بجهات أخرى.


وقدم وكيل الوزارة الشكر لمسئولي المستشفى ولجميع الفرق المشاركة ولمسئولي الدفاع المدني والإسعاف والمشاركين من المستشفى وفرق إشراف المديرية.

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