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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع أعمال الدورة التدريبية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، دورة التدريب والتأهيل لتطوير منظومة الخدمات بالمحليات التي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وذلك بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة.

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وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العاملين وتأهيلهم، خاصة علي المنظومة الرقمية وتسجيل وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها، وذلك بجميع الإدارات بما يواكب التطور التكنولوجي.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط على جهودها لتطوير القطاع الحكومي، مع أهمية حرص المتدربين على تحقيق أقصى استفادة حول كيفية تطوير العمل والتعامل الإلكتروني مع الملفات في إطار تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.

وتحفيزا للمتدربين بالدورة التدريبية لوزارة التخطيط، وجه محافظ مطروح للمهندس خالد إبراهيم، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس محمد حمدي، مدير وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، لحصر المتميزين في نهاية الدورة التدريبية لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد على تحقيق أقصى استفادة لاستيعاب المنظومة الجديدة.

وكان فريق مدربي وزارة التخطيط أنهى تدريب العاملين بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، ويجري هذا الأسبوع حتى 11 نوفمبر تدريب وتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة.

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