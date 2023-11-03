محافظ مطروح: لجان دورية وأرقام لتلقى بلاغات المواطنين عن تعريفة الركوب

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار البنزين بأنواعه.



ناشد محافظ مطروح المواطنين عقب إعلان تحريك أسعار البنزين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي بدورها تتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ومديرية التموين حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار البنزين بأنواعه.

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارات من الساعة الثامنة صباح يوم 03/11/2023 لتصبح كالآتي:

10 جنيهات للتر البنزين 80 و 11.50جنيها للتر البنزين 92 و 12.50جنيها للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيهات للتر.