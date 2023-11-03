عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: لجان دورية وأرقام لتلقى بلاغات المواطنين عن تعريفة الركوب

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال متابعة اسعار الوقود

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار البنزين بأنواعه.

محافظ مطروح يشارك طلاب المدرسة المصرية اليابانية في اليوم الثقافي اليابانى

بعد رفع أسعار البنزين.. لا زيادة في تعريفة الركوب بمطروح


ناشد محافظ مطروح المواطنين عقب إعلان تحريك أسعار البنزين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي بدورها تتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ومديرية التموين حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار البنزين بأنواعه.

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارات من الساعة الثامنة صباح يوم 03/11/2023 لتصبح كالآتي:
10 جنيهات للتر البنزين 80 و 11.50جنيها للتر البنزين 92 و 12.50جنيها للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيهات للتر.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. فيديو

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود| فيديو

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

الأرصاد تعلن خبرًا مهمًا بشأن تأثر مصر بالعاصفة سيارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

احسب مرتبك بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ