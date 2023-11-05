تعليم مطروح: لجان ميدانية مفاجئة لرصد السلبيات بالمدارس ومعالجتها

وجه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح لمديري الإدارات التعليمية ومسئولي التوجيه المالي والإداري والمتابعة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمواصلة القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.



وأضاف أن ذلك يأتى انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس خاصة مترامية الأطراف في أنحاء مطروح.



وشدد وكيل الوزارة على الجميع بضرورة المتابعة الفعلية والجادة لكافة المنشآت التعليمية والتواصل المستمر مع كل عناصر المنظومة لتقديم منتج تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب وحرصا على تكامل الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير المناخ التربوي المناسب والآمن للطلاب.