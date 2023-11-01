الانتهاء من شبكات الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة مرسى مطروح|تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، عن الانتهاء من شبكات الصرف الصحى الجديدة ضمن خطة المرحلة الثالثة للصرف الصحى فى بعض المناطق السكنية بمرسى مطروح وهي : ( منطقة الكيلو 2 قبلى الطريق من شارع 15 حتى شارع المجمع - منطقة الكيلو 3 قبلى الطريق من شارع الفخامة حتى مسجد بلال بن رباح - منطقة الكيلو 4 قبلى الطريق - منطقة الكيلو 5 خلف السنترال - منطقة الكيلو 7 التجمعات السكنية والأهالي )

وتهيب الشركة، بالسادة المواطنين سكان المناطق سابقة الذكر بضرورة سرعة التوجه الى اقرب مقر مركز خدمة العملاء لمنطقة سكنهم للتقديم على خدمة الصرف الصحى وانتهاء إجراءات التوصيل على شبكة الصرف الصحي العمومية الجديدة.



وذلك حرصا من الشركة علي تقديم أفضل مستوى من الخدمات الى أهالي مطروح فى إطار الخطة الاستراتيجية للشركة لتوفير خدمات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بما يحقق الحياة الكريمة فى جميع المناطق السكنية بالمحافظة.