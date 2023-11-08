زيارة على غفلة.. وكيل تعليم مطروح يفاجئ المدرسة النووية بالضبعة لمتابعة سير الدراسة

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال جولة مفاجئة المدرسة النووية بمدينة الضبعة.



وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاث (كهرباء/ إلكترونيات/ ميكانيكا) موجها تامر لطفي مدير المدرسة بتلافي السلبيات ومعالجتها على وجه السرعة مع التنبيه العاجل على الطلاب والمعلمين بحظر بالاستمرار الموبايل أثناء اليوم الدراسي مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورا تجاه الطلاب المخالفين.



وأكد مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية ضرورة بذل كافة الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريا وتربويا وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش.



وتفقد شحاتة فندق الإقامة وحجرات المذاكرة وقاعة الطعام بالمدرسة متابع سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء.



وفي ختام الجولة المفاجئة، أكد شحاتة أن المدرسة النووية صرح تعليمي شامخ يضم صفوة من الطلاب المتفوقين وتعد أولى المدارس من نوعها في ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط، لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.