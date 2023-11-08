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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: توفير 288 فرصة عمل لأبناء الإقليم خلال سبتمبر وأكتوبر 2023

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، استمرار جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح، في توفير مزيد من فرص عمل للشباب؛ لتحقيق الاستقرار لهم، والقضاء على البطالة، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

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وأشار إلى أن مكاتب التشغيل بالمديرية نجحت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، في توفير فرص عمل وتعيين 288 من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح، من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص، وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها؛ للتعاقد عليها.

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة، بالتعاون بين مديرية العمل، والشركات والمنشآت العاملة على أرض مطروح، في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعلي (مؤقت ودائم)، وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003؛ وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

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