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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم 3 سيارات بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا الحادث الذي وقع بتعرض 3 سيارات للتصادم بطريق مطروح واشتعال النيران بها.

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واستقبلت مستشفى الضبعة جثتين هامديتين، وهما: السعيد يي. م، 26 سنة، وخالد ا. ش، 23 سنة،
بالإضافة إلى 2 مصاب وهما "فريد ر. ف، 34 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالذراع اليسرى، وائل ح. ت 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالوجه
كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتعرض 3سيارات للتصادم بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
وقامت قوات الحماية المدنية بإطفاء النيران.
واستقبلت مستشفى الضبعة ضحايا الحادث والتحفظ على الجثث بثلاجة المستشفى.
 

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