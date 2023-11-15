محافظ مطروح: الدولة تهتم بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمام الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومي لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام.



وأضاف محافظ مطروح أنه تم عرض عدد من الفرص التجارية والاستثمارية على أصحاب الشركات ورجال الأعمال خلال اجتماع للراغبين في التوسع بالقارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالقاهرة في نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية من خلال القطاع الخاص المصري وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وعقد شراكات وفتح قنوات تواصل

وأوضح محافظ مطروح إلى وجود لينك لموقع المشاركة في المعرض والفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين من أصحاب الشركات والمستثمرين من مطروح.

وأوضح أنه تم بحث سبل تعزيز وتقوية الصناعات بمطروح ومنها الصناعات الغذائية كالتمور والزيتون والتين وكذلك صناعة السياحة والتشييد وغيرها، مع تقديم كل سبل الدعم والإجراءات اللازمة.