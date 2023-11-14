تطهير وتعقيم مكتبة مصر العامة والتأمين الصحي والقومسيون الطبي في مرسى مطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال التطهير والتعقيم لمكتبة مصر العامة والتأمين الصحي والقومسيون الطبي ومستشفى الأطفال ضمن جهود قسم التطهير بمجلس المدينة.



وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح استمرار عمليات التعقيم وحملات النظافة العامة، بنطاق المدينة تحت إشراف نواب رئيس المدينة على مدار اليوم، ضمن جهود اليومية للعاملين بالأحياء والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حملات النظافة بنطاق المدينة.

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والتعاون مع جهاز النظافة لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.

حملات الرش والتعقيم