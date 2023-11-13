تسليم 2435 رأس ماعز على السيدات المعيلات بمراكز مطروح

سلم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على مدار اسبوعين عدد ٢٤٣٥ رأس ماعز بعدد من مراكز ومدن المحافظة في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء اركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.





وقد أوضح المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ان نطاق التوزيع بالفترة الماضية جاء بمركز الضبعة لعدد ٨٢ سيدة بإجمالي عدد رؤوس ماعز ٤١٠ رءوس ماعز وعدد ٤٤٠ رأس ماعز بمركز مطروح لعدد ٨٨ سيدة مستفيدة وعدد ٤٢٠ رأس ماعز ل٨٤ سيدة بمركز النجيلة وعدد ٨٠٥ رءوس ماعز ل١٦١ سيدة مستفيدة بمركز برانى لإجمالي خدمة ٥٤٩ سيدة مستفيدة وأيضا لاوائل فصول محو الاميه وما زال التوزيع جارى على عدة مراحل حالية

وتم التوزيع تحت اشراف إدارة المرأه برئاسة المهندسة فاطمة عبدالحكم والمهندسة هالة محمد نائب مدير وحدة المرأة مدير مركز الدعم الفنى بالضبعة والمهندسة مبروكة ابراهيم مديرة مركز الدعم الفنى ببرانى والمهندس احمد اسرافيل مدير مركز الدعم الفنى برأس الحكمة والمهندس محمد جاد مدير مركز الدعم الفنى بمطروح والمهندس ربيع فازع مدير مركز الدعم الفنى بالنجيلة.

تسليم الماعز على المراءة المعيلة