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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف صحي سيوة يفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المشروعات الكبيرة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال التكريم من ريس الوزراء

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في المؤتمر الوطني الثاني، الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وعددا من المحافظين المشاركين بالمبادرة من بينهم محافظو الإسكندرية والقاهرة والجيزة والوادي الجديد وقنا والقليوبية والمنوفية. وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة،.

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حيث تفقد رئيس الوزراء، معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما كرم رئيس الوزراء، الفائزين في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات.
وجاء التكريمات كالآتي:
المشروعات كبيرة الحجم: في المركز الثالث محافظة مطروح (مشروع صرف صحي سيوة المتكامل) عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح الدين، والمركز الأول مشروع الزراعة المناخية الذكية الدكتور كامل عبد الله.

فئة المشروعات المتوسطة المركز الثالث فاز مشروع "جرين وود" محافظة المنيا المهندس ميشيل نبيل، المركز الثاني الدكتور علاء الدين محمد يوسف، والمركز الأول مشروع استخدام تقنية طبيعية مبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد الدكتورة سحر محمد إسماعيل أحمد.

فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) فاز بالمركز الثالث شركة "سيرجي للتدفئة النظيفة" المهندس أحمد شوقي شاكر عن محافظة الإسماعيلية، والمركز الثاني فاز بها مشروع مخيم بساطة جنوب سيناء المهندس محمد شريف الغمراوي، والمركز الأول مشروع منازل ريفية خضراء بمحافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة الدكتورة نرمين عبد الجليل محمد عبد الحليم.

ولفت رئيس الوزراء في كلمته إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.

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