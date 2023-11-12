خلال جولته المفاجئة بالمدارس.. وكيل تعليم مطروح يوجه بتكثيف برامج القراءة والكتابة للطلاب

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عددا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية. بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.



حيث تفقد مسار الدراسة بمدارس القصابة الابتدائية وأبو مرقيق الابتدائية وأولاد ناجي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطروح.



وتفقد وكيل التعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة حيث لاحظ وكيل الوزارة انضباط معلمتين بمدرسة القصابة وحرصهما على الحضور مبكرا إلى المدرسة والتواجد مع التلاميذ موجها الشكر لمجهوداتهم في العمل.



كما أشاد وكيل الوزارة بانضباط مدارس اولاد ناجي وأبو مرقيق موجها مديرى المدارس بتكثيف البرامج العلاجيه للتلاميذ فى القراءة والكتابة والحساب من أجل الارتقاء بمستواهم مقدما الشكر لإدارة وهيئة تدريس تلك المدارس تقديرا للاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم.