قافلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مطروح

أطلقت مديرية الصحة بمطروح صباح اليوم، الأحد، قافلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمطروح في الفترة من 12 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر (لمدة ثلاثة أيام)، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.



وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الخدمة تتوفر في العيادات الثابتة “مركز رعاية الأمومة والطفولة، ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية، ومستشفى مطروح العام، ومركز طبي السنوسية، ووحدة الكيلو 7”، والعيادات المتنقلة (قرية أم الرخم والقصر والسنوسية).

وقال إن القافلة يتم من خلالها تقديم جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لخدمة أهالي مطروح مع توفير عيادات متنقلة لتصل إلى المناطق البعيدة، خاصة المناطق الصحراوية.