تعليم مطروح: تدشين منصة إلكترونية للمراجعة النهائية لمناهج الفصل الدراسي الأول

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية قررت وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تدشين منصات إلكترونية للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية/ الإعدادية/ الثانوية).



وأشار إلى قيام الموجهين العموم بترشيح نخبة من أفضل المعلمين لتفعيل تلك المنصات المزمع إنشاؤها وشرح المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول وشرح مناهج الفصل الدراسي الثاني مضيفا أنها ستكون مفتوحة عبر شبكة اليوتيوب وتحت إشراف التطوير التكنولوجي.

واوضح ان ذلك ياتى فى إطار خطة المنظومة التعليمية لدعم الطلاب ومواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمين بكافة المواد الدراسية والتي ظهرت جليا هذا العام مع دخول ١٨ مدرسة جديدة ابتدائية وإعدادية الخدمة.

وشدد على ضرورة التكاتف في سبيل نجاح منظومة المنصات الالكترونية والتي تأتي دعما لأبنائنا الطلاب والمساهمة في رفع مستواهم التعليمي وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.