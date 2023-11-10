تضامن شباب مصر مع غزة.. حملات التبرع بالدم في مراكز شباب مطروح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح بقيادة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مديرا عام الشباب والرياضة بمطروح وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بمطروح.



وبدأت الحملة اليوم الجمعة بمركز شباب اليرموك القرية ٢٧ بإدارة الحمام تحت شعار (تضامن شباب مصر مع غزة)، مع متابعة من الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحملة عبر الفيديو كونفرانس وذلك بإشراف وحضور أحمد براني السمالوسى رئيس مجلس إدارة مركز شباب اليرموك والدكتور محمد خفاجة نائب رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم حميدة عمران مسؤول الأنشطة بإدارة شباب الحمام.



وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حملة التبرع بالدم