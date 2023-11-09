عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة ميدانية مسائية لوكيل صحة مطروح على المركز الطبى بالسنوسية ووحدة السادات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة


تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم الأربعاء، وحدات الرعاية الأولية "المركز الطبى بالسنوسية ووحدة السادات الصحية" التابعة للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات يرافقه شعبان ابراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والادارى والأستاذ عاصم النحاس المسئول الاعلامى للمديرية.

محافظ مطروح: توفير 288 فرصة عمل لأبناء الإقليم خلال سبتمبر وأكتوبر 2023

زيارة على غفلة.. وكيل تعليم مطروح يفاجئ المدرسة النووية بالضبعة لمتابعة سير الدراسة


حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية متفقدا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وتابع مؤشرات عيادة الأسنان المسائية وتلاحظ تدنى اعداد المترددين عليها.
ووجه "سالم" بتكثيف الدعاية والتوعية للمواطنين عن طريق الرائدات الريفيات وعمل اعلانات عن العيادة بالوحدة وعبر الإذاعة والصفحة الرسمية للمديرية حرصا منه على زيادة اعداد المستفيدين.
كما وجه بتشكيل لجنة من إدارة الأسنان والإدارة الهندسية لبحث الإحتياجات من المستلزمات والأدوات وأعمال الصيانة للأجهزة بعيادات الأسنان.
واستكمل "سالم" جولته بالمرور على على الوحدة المركز الطبى بالسنوسية متفقدا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.
ووجه للإدارة الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لأعطال الكهرباء.
وفى نهاية الزيارة اكد "سالم" على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكدا علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

ارتفاع أرباح بنك ناصر إلى 3.095 مليار جنيه

أحمد مجدي: الزمالك لا يقف على لاعب وعبور بيراميدز رسالة تدعم الفريق

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

عامر حسين: الزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر المصري

أطول الأنبياء عمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إلحاق طالب "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

كيف اكتشف الفيزيائي رونتجن الأشعة السينية؟.. تفاصيل مدهشة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

فيديو

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ