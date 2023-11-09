جولة ميدانية مسائية لوكيل صحة مطروح على المركز الطبى بالسنوسية ووحدة السادات



تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم الأربعاء، وحدات الرعاية الأولية "المركز الطبى بالسنوسية ووحدة السادات الصحية" التابعة للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات يرافقه شعبان ابراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والادارى والأستاذ عاصم النحاس المسئول الاعلامى للمديرية.



حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية متفقدا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وتابع مؤشرات عيادة الأسنان المسائية وتلاحظ تدنى اعداد المترددين عليها.

ووجه "سالم" بتكثيف الدعاية والتوعية للمواطنين عن طريق الرائدات الريفيات وعمل اعلانات عن العيادة بالوحدة وعبر الإذاعة والصفحة الرسمية للمديرية حرصا منه على زيادة اعداد المستفيدين.

كما وجه بتشكيل لجنة من إدارة الأسنان والإدارة الهندسية لبحث الإحتياجات من المستلزمات والأدوات وأعمال الصيانة للأجهزة بعيادات الأسنان.

واستكمل "سالم" جولته بالمرور على على الوحدة المركز الطبى بالسنوسية متفقدا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

ووجه للإدارة الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لأعطال الكهرباء.

وفى نهاية الزيارة اكد "سالم" على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكدا علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.