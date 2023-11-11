وكيل تعليم مطروح : تكثيف جولات المتابعة لكافة المدارس لضبط العملية التعليمية

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع موجهي عموم المواد الدراسية ومدير مركز التطوير التكنولوجي بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.



واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتائج الزيارات الميدانية التى تم تنفيذها منذ انطلاق العام الدراسي بداية أكتوبر الماضي مشددا علي تكثيف جولات المتابعة الميدانية لكافة المدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع الصحراوية بأرجاء المحافظة.



وأكد مدير المديرية ضرورة تكاتف الجميع والتحلي بالجدية وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لتحقيق عام دراسي متميز.

