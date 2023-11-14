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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد وغرفة العمليات تعمل طوال 24 ساعة لمتابعة الطقس

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأي طوارئ، وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهده معظم مدن المحافظة الساحلية فجر اليوم، الثلاثاء، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

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كما وجه محافظ مطروح شركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولا بأول
نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مرات السيول وعدم وجود أي عوائق.

كانت محافظة مطروح شهدت صباح اليوم، الثلاثاء، أمطارا متوسطة على مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وشهدت مدن مرسى مطروح والضبعة أمطارا متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، والتي أغرقت الشوارع، خاصة غير المخدومة بالصرف الصحي.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مجالس المدن والحماية المدنية، وإدارة المرور، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التحرك لرفع تجمعات لمياه الأمطار، خاصة بالطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

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