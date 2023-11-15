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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح.. حصر 15 ألف سيدة في سن الإنجاب وتقديم خدمات المشورة لهن

دورات تدريبية بصحة
دورات تدريبية بصحة مطروح

تمكنت الفرق الطبية والرائدات الريفيات بمحافظة مطروح من حصر 15 ألف 298 سيدة من المتزوجات وفي سن الإنجاب، بمحافظة مطروح وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما تم إحالة عدد 937 الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك خلال أيام حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة مطروح، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر القادم بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة طرق الأبواب التوعوية والخدمية وحصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 عاما حتى 49 عاما، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.
كما أشار أنه تم تنفيذ دورات تدريبية خلال شهر أكتوبر الماضي لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب عدد كبير من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الإلكتروني.
وأضافت الدكتورة إسراء صلاح مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة بأنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتقابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء إخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربين، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات "الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل"، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية,.
كانت قد سبق بدء الحملة ويتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.

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