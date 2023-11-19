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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة غدا لليوم الثاني

امطار مطروح
امطار مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين لليوم الثانى على التوالى في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

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وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية، غدا الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقع بسقوط أمطار غزيرة.
كما تتوقع الأرصاد الجوية، أن يحدث استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا.

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