معرض الزهور يستقبل زواره اليوم ووزير الزراعة يُهدي الجمهور فترة إضافية

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع المقام المتحف الزراعي بالدقي، والذي بدأ في استقبال المواطنين والزوار بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في أول أيام الافتتاح الجزئي له، تمهيدا الافتتاح الرسمي له الخميس المقبل، وذلك للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور حتى اليوم الأخير من المعرض.

وشملت جولة الوزير، بالمعرض، تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض، ولقاءات مباشرة مع العارضين، والزوار، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوفير سبل الراحة القصوى للمواطنين، فضلا عن تهيئة بيئة آمنة ومنظمة تضمن تجربة متميزة للأسرة المصرية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستماع المباشر لآراء العارضين ومقترحات الزوار لتطوير النسخ القادمة من المعرض بما يليق بمكانته التاريخية.

وقرر فاروق، مد فترة إقامة معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي حتى نهاية شهر مايو المقبل، بدلاً من منتصفه، وذلك تيسيراً على العارضين والجمهور، ودعما لقطاع الزهور، وذلك مع إعفاء العارضين من أي رسوم إضافية مقابل هذه التمديد، وتلبيةً للإقبال المتزايد من قبل الزوار.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن بدء الافتتاح الجزئي لمعرض زهور الربيع في دورته الـ93، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12 أبريل، تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم، حيث فتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور في أجواء احتفالية مميزة بمقره التاريخي بالمتحف الزراعي بالدقي.

وأكد وزير الزراعة أن هذا الافتتاح التجريبي يأتي استجابة لرغبة المواطنين في الاستمتاع بأجواء الربيع، وإتاحة الفرصة لزيارة أجنحة المعرض والمتحف الزراعي عقب أعمال التطوير الشاملة التي شهدها، مشيرًا إلى توفير كافة التيسيرات لضمان راحة الزوار.

وأوضح أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات نباتات الزينة واللاندسكيب ومنتجي الصبارات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب دعم المشاتل الصغيرة والمشروعات الناشئة، ومشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما تشارك وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي من خلال معرض "ديارنا" للحرف التراثية والصناعات اليدوية، بما يعكس مزيجًا مميزًا بين جمال الطبيعة وأصالة التراث المصري.

وأشار إلى فتح المتحف الزراعي أبوابه بالتوازي مع فعاليات المعرض، ليكون متنفسًا حضاريا وثقافيا يعكس الهوية الزراعية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الافتتاح الجزئي يأتي تمهيدا للافتتاح الرسمي للمعرض، والمقرر يوم الخميس الموافق 16 أبريل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، داعية المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض المتميزة والأسعار التنافسية، والاستمتاع بأكبر تجمع لنباتات الزينة والزهور في المنطقة العربية، حيث يستمر المعرض في استقبال الزوار يوميًا طوال فترة إقامته.