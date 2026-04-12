الأوقاف تطلق خطة محورية في 3925 مسجدا لتعزيز الخطاب الديني الوسطي

كشف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تفاصيل خطة المساجد المحورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز الدور الدعوي للمساجد وتوسيع نطاق التأثير المجتمعي المباشر.

وأوضح "أحمد "في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الخطة تستهدف تنشيط العمل الدعوي داخل القرى والأحياء بشكل منتظم، من خلال شبكة واسعة تضم 3925 مسجدًا بمشاركة أكثر من 10 آلاف إمام وخطيب، بما يسهم في إيصال الخطاب الديني الوسطي وترسيخ قيم الوعي والانتماء.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن اختيار “المساجد المحورية” جاء لمعالجة نقص التواجد الدعوي في بعض المناطق، حيث كان يقتصر النشاط في عدد من المساجد على خطبة الجمعة فقط، دون وجود برامج توعوية خلال باقي أيام الأسبوع، وهو ما استدعى التدخل لملء هذا الفراغ.

وأكد أحمد نبوي، أن الخطة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين الإمام والمجتمع، والتفاعل مع قضايا الناس اليومية، موضحًا أن أبرز الملفات المطروحة للنقاش تشمل السلوكيات المجتمعية، والتنمر، والتحرش، والخلافات الأسرية، والغش والفساد، وآداب التعامل مع السوشيال ميديا، وقضايا المرور والانضباط العام.

وشدد على أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الأسرة، في ظل التحديات الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت إلى تراجع التواصل الحقيقي داخل البيوت، مؤكدًا أهمية إعادة بناء الروابط الأسرية وتعزيز الحوار داخل الأسرة الواحدة.

