والدة بلوجر الإسكندرية تكشف السبب الحقيقي وراء إنهائها لحياتها.. ما القصة؟

كشفت والدة بلوجر الإسكندرية التي قامت بإنهاء حياتها من خلال لايف على السوشيال ميديا ،عن السبب الحقيقي وراء إقدامها على فعل ذلك..

فتاة تلقي بنفسها من شرفة منزلها

شهدت منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة على إلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث عشر، أثناء بثها بث مباشر من صفحتها في حادث أثار حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة للواقعة.

والدة المجني عليها

ومن جانبها كشفت والدة الضحية، أن ابنتها كانت تمر بحالة من الإجهاد والتعب النفسي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع تطور الأمر إلى هذه النهاية المأساوية.

وأضافت أنه في يوم الواقعة شهد مؤشرات غير مستقرة على الحالة الصحية والنفسية لابنتها، حيث كانت تعاني من دوار وإرهاق شديد، مشيرة إلى وقوع مشادة بينها وبين إحدى صديقاتها في الليلة السابقة للحادث، الأمر الذي ربما ساهم في زيادة الضغوط النفسية عليها.

وأشارت إلى أن نجلتها كانت بمفردها داخل الشقة وقت الحادث، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة عقب طرق باب الشقة من قبل قوات الأمن، حيث تبين سقوطها من شرفة العقار كما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة السقوط، ما زاد من حالة الجدل حول ملابسات الحادث.

وقالت: "ياريتني ما كنت نزلت امبارح بالليل ونزلت وكنت فضلت قاعدة معاها ومش سبتها مع صحبتها اللى كانت معاها وفى الآخر شدوا مع بعض ونزلت وسابتها وبعدها بنتى حصل اللى حصل".

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بآخر الأشخاص الذين تواجدوا مع الضحية قبل الحادث، وسط مطالبات بالتحقق من أي شبهة جنائية أو ضغوط نفسية قد تكون وراء الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم الشرطة يفيد بالعثور على سيدة ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة سموحة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أنها فتاة ، فيما أفاد شهود عيان بأنها أقدمت على إلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق و الاستماع لأقوال أفراد الأسرة والشهود، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة بشكل دقيق.