أخطر من كيم جونغ أون.. ترامب ونتنياهو يتصدرون قائمة التهديدات العالمية

كشف استطلاع رأي حديث في إسبانيا عن تصورات لافتة للرأي العام تجاه قادة العالم، حيث تصدّر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائمة الشخصيات التي يُنظر إليها باعتبارها تهديدًا للسلام العالمي، متقدمين على قادة من دول توصف تقليديا بالخصوم.



وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نُشر عبر صحيفة El País وإذاعة Cadena SER، جاء ترامب في المرتبة الأولى بنسبة 81%، يليه بوتين بنسبة 79.3%، ثم نتنياهو بنسبة 71.2%.



في المقابل، جاء مجتبى خامنئي بنسبة أقل بلغت 62.9%، تلاه كيم جونغ أون بنسبة 62.25%، فيما حل شي جين بينغ في المرتبة الأخيرة بنسبة 49.3%، ما يعكس تحولا ملحوظًا في نظرة الإسبان للتهديدات العالمية.



كما أظهر الاستطلاع انقساما سياسيا داخليا في إسبانيا، إذ تتركز المخاوف من ترامب ونتنياهو بشكل أكبر بين أنصار اليسار، بينما يرى ناخبو اليمين أيضًا أن هذه الشخصيات تمثل تهديدًا، وإن بدرجات متفاوتة.



ولم يقتصر القلق على القادة، بل امتد إلى نظرة تشاؤمية أوسع تجاه المستقبل، حيث أعرب نحو 70% من المشاركين عن تشاؤمهم، فيما اعتبر قرابة نصفهم أن اندلاع حرب عالمية أمر محتمل.



كما أبدى عدد كبير من المستطلعين مخاوف من تراجع الديمقراطية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب رفض واضح لاستمرار التصعيد العسكري، خاصة في ظل الحرب الجارية في الشرق الأوسط، مع تفضيل حلول دبلوماسية ووقف إطلاق النار.



ويعكس الاستطلاع، في مجمله، حالة من القلق المتصاعد داخل الرأي العام الإسباني تجاه مسار السياسة الدولية واحتمالات التصعيد العالمي.