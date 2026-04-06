فن وثقافة

مهرجين لا نصدق كلامهم.. ريتشارد جير يهاجم ترامب ونتنياهو وبوتين

ريتشارد جير
ريتشارد جير

شنّ نجم هوليوود ريتشارد جير هجومًا لاذعًا على قادة العالم، واصفًا دونالد ترامب، وفيكتور أوربان، وبنيامين نتنياهو، وفلاديمير بوتين بـ"المهرجين" الذين قال إنه لا ينبغي لأحد أن يصدق كلامهم. 

وتحدث جير بنبرة إحباط واضحة، متسائلًا عن سبب معاملة اللاجئين والمهاجرين على أنهم مختلفين عنهم، مؤكدًا أن هذا التمييز زائف وخطير. 

ريتشارد جير 

يُعد ريتشارد جير واحدًا من أبرز نجوم هوليوود الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة واضحة في عالم السينما على مدار عقود طويلة، بفضل موهبته التمثيلية وحضوره الجذاب وأدواره المتنوعة التي جمعت بين الرومانسية والدراما والإثارة.

وُلد ريتشارد جير في 31 أغسطس 1949 بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، وبدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي من خلال المسرح، قبل أن ينتقل إلى السينما ويحقق شهرة مبكرة. كانت انطلاقته الحقيقية مع فيلم American Gigolo عام 1980، حيث قدم دورًا جريئًا لفت الأنظار إلى قدراته التمثيلية، وجعله أحد نجوم الصف الأول في هوليوود.

لكن النجاح الأكبر جاء في التسعينيات، عندما شارك في الفيلم الرومانسي الشهير Pretty Woman إلى جانب النجمة جوليا روبرتس، وهو العمل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا هائلًا وأصبح من كلاسيكيات السينما الرومانسية، ورسّخ مكانة جير كنجم محبوب عالميًا.

تنوعت أدوار جير بعد ذلك، فقدم أفلامًا ناجحة مثل Primal Fear، وRunaway Bride، ثم تألق في فيلم Chicago الذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، ونال عنه جائزة Golden Globe Awards لأفضل ممثل. كما شارك في فيلم Hachi: A Dog's Tale الذي لامس قلوب المشاهدين بقصته الإنسانية المؤثرة.

ولم يقتصر نشاط ريتشارد جير على التمثيل فقط، بل عُرف أيضًا بنشاطه الإنساني ودعمه للقضايا الحقوقية، خاصة ما يتعلق بالتبت وحقوق الإنسان، وهو ما جعله شخصية مؤثرة خارج الوسط الفني.

وفي السنوات الأخيرة، اتجه جير إلى تقديم أعمال أكثر نضجًا وعمقًا، سواء في السينما أو التلفزيون، حيث شارك في أعمال درامية تعكس خبرته الطويلة، من بينها مسلسل MotherFatherSon، الذي لاقى إشادة نقدية.

وعن أحدث أعماله، فقد واصل جير حضوره الفني من خلال المشاركة في أفلام ومشروعات مستقلة، مع تركيزه على الأدوار التي تحمل طابعًا إنسانيًا ودراميًا، وهو ما يعكس تطور اختياراته الفنية مع مرور الوقت.

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

