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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية

صدى البلد

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للجنة الأوراق المالية.

ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة رئيس المجموعة إلى مصر، مُعبراً عن تطلعه لتوسع هذه السلسلة في نشاطها الفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها، واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل أية عقبات قد تواجه السلسلة.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة أكور العالمية أن مصر تمثل نموذجاً فريداً في مجال السياحة وتمتلك مقومات مميزة لجذب الحركة السياحية حيث تُبهر حضارتها العالم، لافتاً إلى حرصه على زيارة مصر بشكل دوري.

وأشار  سيباستيان بازين إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجد فنادق السلسلة في مصر منذ ما يزيد على 40 عاماً.
 

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