موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بدخول الأطفال بقرار إنساني حاسم، وهو قرار يعكس حضارة مصر، وحضورها وقرار لعلاج الأطفال الفلسطينين في المستشفيات المصرية

وقالت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الاطفال الأبرياء، ضحايا الإعتداء الإسرائيل الغاشم، والذي لا يفرق بين الأطفال والنساء، والشيوخ، مؤكدة أنه ليس غريبا الموقف المصري في قطاع غزة.

كما تابعت الإعلامية داليا أيمن، أنه اعتدنا من الرئيس السيسي، على المواقف القوية والحاسمة والإنسانية، مؤكدة أن مصر تدعم القضية الفلسطينية بقوة.

نقلهم للمستشفيات المصرية

وأشارت داليا أيمن إلى أن مصر استقبلت 28 طفل فلسطيني من المبتسرين القادمين من قطع غزة، والذي تم نقلهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج.