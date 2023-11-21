رئيس الوزراء: وضعنا برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مؤتمر الأوراق المالية فرصة لتبادل الأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأوراق المالية، إننا وضعنا برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة في الدولة، لما له من أهمية كبيرة.

فرص جديدة للنمو الأخضر

ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.