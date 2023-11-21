أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من أمس وأول أمس كان هناك عدم إستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه كان هناك سقوط للأمطار وإنخفاض في قيم درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه بدءا من اليوم، سيكون هناك إستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة أنه سيكون هناك فرصة لزيادة سطوع أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على لمحافظانت الساحلية، ولكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وستستجل درجات الحرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية.

فترات الليل

وأشارت منار غانم إلى أنه خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نشعر بالبرودة، مؤكدة أنه خلال الفترة القادمة، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل.