عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من أمس وأول أمس كان هناك عدم إستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه كان هناك سقوط للأمطار وإنخفاض في قيم درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه بدءا من اليوم، سيكون هناك إستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة أنه سيكون هناك فرصة لزيادة سطوع أشعة الشمس.

وتابعت  عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على لمحافظانت الساحلية، ولكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وستستجل  درجات الحرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية.

 

فترات الليل 

وأشارت منار غانم إلى أنه خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نشعر بالبرودة، مؤكدة أنه خلال الفترة القادمة، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة اشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

ترشيحاتنا

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن في أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ