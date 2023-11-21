الطقس اليوم| استقرار الأحوال الجوية بكافة الأنحاء وفرص الأمطار ضعيفة

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها أجواء مائلة للبرودة أثناء فترات الليل .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه ️يفضل خلال تقلبات حالة الطقس هذه الفترة اصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

️وأشارت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 17 درجة