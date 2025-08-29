قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مسجد بقرية ميت أبو الحارث في الدقهلية.. صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
همت الحسينى

افتتح بقرية ميت أبو الحارث، مركز أجا بمحافظة الدقهلية  أعمال صيانة وتطوير مسجد النور، وذلك في احتفالية دعوية وشعبية متميزة.

جاء الافتتاح بمتابعة من  الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، الذي أكد في كلمته أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بالمساجد وصيانتها لتكون منارات للعلم والعبادة ونشر صحيح الدين.

كما شارك في الافتتاح  الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة بالمديرية، الذي أدى خطبة الجمعة من على منبر مسجد النور، تحت عنوان: “سماحة الإسلام”، حيث بيّن أن الإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف، جاء لترسيخ قيم التعايش والتراحم بين البشر جميعًا، وأن السماحة مظهر أصيل في الشريعة الإسلامية، تتجلى في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. وأكد فضيلته أن رسالة المسجد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح، بعيدًا عن الغلو والتشدد، انسجامًا مع المنهج الوسطي الذي تدعو إليه وزارة الأوقاف

وشهدت الخطبة حضورًا جماهيريًا  من أهالي القرية الذين امتلأت بهم أروقة المسجد، وقد عبروا عن سعادتهم البالغة بعودة المسجد إلى رونقه ومكانته، شاكرين وزارة الأوقاف وقياداتها على ما يولونه من عناية ورعاية ببيوت الله.

الدقهلية محافظة مسجد اجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

ترشيحاتنا

مورينيو

فنربخشة التركي يعلن رحيل مدربه البرتغالي مورينيو

تن هاج

إريك تن هاج : يجب على ليفركوزن الفوز بمواجهة هوفنهايم

سلوت

سلوت يرفض التعليق على صفقة إيزاك.. ويشييد بـ هوجو إيكيتيكي

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد