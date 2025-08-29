افتتاح مسجد بقرية ميت أبو الحارث في الدقهلية.. صور

افتتح بقرية ميت أبو الحارث، مركز أجا بمحافظة الدقهلية أعمال صيانة وتطوير مسجد النور، وذلك في احتفالية دعوية وشعبية متميزة.

جاء الافتتاح بمتابعة من الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، الذي أكد في كلمته أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بالمساجد وصيانتها لتكون منارات للعلم والعبادة ونشر صحيح الدين.

كما شارك في الافتتاح الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة بالمديرية، الذي أدى خطبة الجمعة من على منبر مسجد النور، تحت عنوان: “سماحة الإسلام”، حيث بيّن أن الإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف، جاء لترسيخ قيم التعايش والتراحم بين البشر جميعًا، وأن السماحة مظهر أصيل في الشريعة الإسلامية، تتجلى في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. وأكد فضيلته أن رسالة المسجد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح، بعيدًا عن الغلو والتشدد، انسجامًا مع المنهج الوسطي الذي تدعو إليه وزارة الأوقاف

وشهدت الخطبة حضورًا جماهيريًا من أهالي القرية الذين امتلأت بهم أروقة المسجد، وقد عبروا عن سعادتهم البالغة بعودة المسجد إلى رونقه ومكانته، شاكرين وزارة الأوقاف وقياداتها على ما يولونه من عناية ورعاية ببيوت الله.