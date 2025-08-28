سقطوا من على سقالة.. إصابة 3 عمال بإحدى قرى الدقهلية

أصيب ثلاثة عمال بإصابات متفرقة إثر سقوطهم من على سقالة بأحد المناطق بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط ثلاثة عمال من سقالة من الدور الثالث بكفر سعد بالسنبلاوين بالقرب من مسجد الشيخ طه

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كلا من

ماهر خالد محمد عباس 26 عاما مقيم كفر على أفندي المقاطعة السنبلاوين وإصابته باشتباه كسر بالعمود الفقرى

و ما بعد الارتجاج

و عزت شعبان عزت طلبه 22 عاما مقيم كفر على أفندى المقاطعة السنبلاوين وإصابته بكسر بالحوض، وأحمد تامر إبراهيم إمام 18 عاما مقيم كفر سعد السنبلاوين ومصاب بكسر بالفخذ الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

